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NBA／看好綠衫軍G1開紅盤 但「嘴綠」預測獨行俠6戰封王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊球星格林看好唐西奇領軍的獨行俠能6戰奪冠。 法新社
勇士隊球星格林看好唐西奇領軍的獨行俠能6戰奪冠。 法新社

NBA總冠軍賽台灣時間明天早上8點半點燃戰火，無緣挑戰金盃的勇士隊球星格林（Draymond Green）沒閒著，他在個人podcast〈The Draymond Green Show〉預測，主場的塞爾蒂克隊會搶下總冠軍賽首戰勝利，但看好獨行俠隊能在第6戰捧起最後金盃。

「我個人預測是波士頓會拿下第一場，因為我認為達拉斯需要些時間適應。」格林提到，不論是對手身形、如何換防，相信獨行俠都需要重新調整，當習慣之後，獨行俠後場雙星厄文（Kyrie Irving）和唐西奇（Luka Dončić）會找到攻擊「綠衫軍」的方式。

格林表示，獨行俠需要一些時間去適應總冠軍賽，但相信會找到解決之道，第2戰就會拿下勝利，扳平系列賽回到達拉斯，「他們第3戰會表現出色然後拿下比賽，第4戰也如此，帶著3勝1敗優勢去波士頓，波士頓會拿下第5戰，達拉斯會在第6戰關門。」

塞爾蒂克例行賽打下聯盟最佳戰績，但格林看好獨行俠能延續今年童話之旅，他說：「我認為這是唐西奇的時刻，厄文可以贏得另一冠。我是認為經驗很重要，我只是認為達拉斯最終能完成任務。」

不過格林今年季後賽已經「失準」好幾次，他認為國王隊能在附加賽擊敗鵜鶘隊但失敗，之後預測金塊隊會擊敗灰狼隊也錯誤。

NBA季後賽

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