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NBA／遭爆與波爾辛吉斯不和 唐西奇：我只和帕森斯聊過2次

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、波爾辛吉斯(右)。 美聯社
唐西奇(左)、波爾辛吉斯(右)。 美聯社

NBA總冠軍賽明天正式展開，G1東區霸主塞爾蒂克將在主場迎戰獨行俠，前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）爆料，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）和綠衫軍長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有心結，對此，唐西奇反駁這個說法。

波爾辛吉斯曾和唐西奇搭檔2.5個賽季，但兩人磨合不如預期，2022年2月被交易到巫師。帕森斯退休後轉任球評，他近日在節目上直言，「唐西奇不喜歡和波爾辛吉斯一起打球，他們之間有心結。」

對此，唐西奇受訪時否認這個謠言，他說，「我一生中可能只和帕森斯聊過2次，所以不知道他怎麼知道那些，我和波爾辛吉斯關係很好，不知道為什麼有人這樣說。」

帕森斯針對唐西奇說法表示，「我有說是唐西奇跟我說的？不用是天才也能看出他們不在同頻率上，很高興他們友誼堅固，其中一人會成為總冠軍。」

Chandler Parsons Kristaps Porzingis Luka Doncic NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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