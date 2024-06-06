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NBA／中國杭州動漫展有人模仿Kobe墜機 美國網友全怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人已故球星布萊恩。 美聯社
湖人已故球星布萊恩。 美聯社

中國大陸杭州動漫展有名男子打扮成已故球星布萊恩（Kobe Bryant），並模仿直升機遇難現場，遭中國微博網友們撻伐，沒想到影片也流傳到其他社群網站，惹怒其他國球迷，知名美國媒體「TMZ」也報導此事。

2020年1月，一架直升機在加州卡拉巴薩斯墜毀，機上9人全數罹難，包含布萊恩和他的二女兒吉安娜（Gianna Bryant），令全球無數球員和球迷心碎。沒想到如今竟有人拿此事開玩笑。

TMZ報導指出，「這在美國引起極大的憤怒，這位身份不明的人創作粗俗且令人反感的服裝，用保特瓶、紙板和24號湖人球衣製成，還用Kobe面具為這套服裝畫上句點。」

報導提到，其他參展者看起來不介意，「這名男子在活動現場人行道，重現當時Kobe墜機的悲劇時，有觀眾拍下照片，其他人似乎也在附近哈哈大笑。影片被傳到社群媒體上後，笑的人不多，布萊恩粉絲們非常憤怒，多數人批評這不安的畫面，讓人噁心且有侮辱性。」

Kobe Bryant

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