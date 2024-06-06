NBA／事業第二春！姚明前隊友代表美國出征巴黎奧運沙灘排球

前NBA球員巴丁格（Chase Budinger）退休後找到事業第二春，他將代表美國出戰巴黎奧運男子沙灘排球。

巴丁格和搭檔伊凡斯（Miles Evans）今天獲得奧運參賽資格，目前男子沙灘排球世界排名第13，美國排名第2。

現年36歲的巴丁格從小就是籃球和排球雙棲，曾參加2006年麥當勞全明星賽，和杜蘭特（Kevin Durant）一同拿下大會MVP，2005年被排球雜誌評選為年度全國高中球員。

巴丁格後來到亞利桑那大學打籃球，2009年NBA選秀會次輪第44順位被活塞隊選中，之後被交易到火箭隊開啟NBA生涯，曾和「移動長城」姚明當隊友，也與「哈佛小子」林書豪在季前訓練營同隊過，參加過2012年灌籃大賽。

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巴丁格生涯7年陸續效力火箭、灰狼、溜馬和太陽，共出賽407場，平均得到7.9分3.0籃板1.2助攻，離開NBA後在西班牙籃球聯賽打1季，2018年加入美國沙灘排球聯賽。

據NBC報導，巴丁格成為首位在NBA例行賽和奧運沙灘排球出賽過的球員。前NBA球員艾瑞克森 （Keith Erickson）1964年曾代表美國參加東京奧運室內排球，1972年隨湖人奪下NBA總冠軍。