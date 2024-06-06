NBA／總冠軍賽後打奧運資格賽？唐西奇：膝蓋好就打

NBA總冠軍賽台灣時間明天早上8點半點燃戰火，獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）將帶著左膝傷勢挑戰生涯第一座NBA金盃，他今天受訪也表達對代表斯洛維尼亞出征巴黎奧運的想法。

巴黎奧運下月底開幕，和NBA總冠軍賽只相距一個多月，且斯洛維尼亞要先打7月初的奧運資格賽，唐西奇說：「我想我會看我膝蓋狀況，如果是好的，我就會去打。」

唐西奇今年例行賽出賽70場，加上季後賽旅程走到最後，本季大概會打95場比賽，唐西奇本然還笑說，這數字是低估了，他提醒記者說：「你忘記了，開季前還有世界盃呢。」

巴黎奧運資格賽7月2日起4地開戰，共有24隊角逐最後4張奧運門票，斯洛維尼亞分組「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘隊、紐西蘭隊、克羅埃西亞隊、埃及隊和多明尼加隊位於希臘賽區，6隊將爭奪唯一的希臘賽區出現資格。