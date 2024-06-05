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NBA／讚綠衫軍是完美球隊 卡森斯：獨行俠雙星都40分也會輸

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠雙星唐西奇(左)、厄文(右)。 美聯社
獨行俠雙星唐西奇(左)、厄文(右)。 美聯社

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）剛率領T1聯盟雲豹隊奪冠，他近日在美國節目上分析NBA總冠軍賽況，他認為即使獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）都場均40分，也打不贏塞爾蒂克

塞爾蒂克例行賽奪下64勝，季後賽至今只輸2場，主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計G1就會歸隊，賭盤和外媒多數看好綠衫軍能奪冠。

卡森斯也直言塞爾蒂克是接近完美的球隊，獨行俠缺乏哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）和波爾辛吉斯這種球員，這3人就能讓獨行俠防守陷入困境。

卡森斯問道，「就算唐西奇和厄文系列賽都場均40分，其他球員的得分呢？」卡森斯認為獨行俠沒有人能守住綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），他說，「獨行俠最多只能贏2場比賽，這是基於唐西奇和厄文的個人能力。」

NBA季後賽 卡森斯 塞爾蒂克 獨行俠

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