NBA／傳馬刺願送走2枚樂透選秀籤！只有這2人是非賣品

馬刺今年選秀大會擁有首輪第4和第8順位選秀權，不過《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）指出，馬刺今年想提升競爭力，因此可能交易掉選秀籤。

馬刺去年選進法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他沒辜負外界期待，攻防兩端都有驚人表現，不只拿到新人王和阻攻王，還入選年度防守陣容第一隊。

今年是選秀小年，吉馮尼指出，馬刺不想再花時間累積天賦，而是要提升競爭力，因此第4和第8順位選秀權都可能交易，陣中只有溫班亞瑪和瓦賽爾（Devin Vassell）是非賣品。

瓦賽爾去年以5年1.46億美元提前續約，本季出賽68場，平均得到19.5分4.1助攻3.7籃板，整體投籃命中率47.2%，三分命中率37.2%。