NBA／安踏將推出厄文父親簽名鞋 網笑稱：下次簽兒子泰托姆
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，中國大陸球鞋品牌安踏（Anta）將和獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）的父親老厄文（Drederick Irving）簽訂簽名鞋合約。
這是首次職業球員父親獲得簽名鞋合約，老厄文的簽名鞋預計9月在Foot Locker開賣，他曾在波士頓大學和澳洲職籃打過比賽。厄文去年7月與安踏簽5年代言合約，並擔任首席創意官，獲得簽人的權力，幫助安踏在美國市場上增加曝光度。
厄文去年接受《達拉斯晨報》訪問時提到父親，「他是我最大的粉絲，是我最嚴厲的批評者，但他一直很誠實。」
消息一出獲得廣大網友支持，還有人開玩笑表示，「哇！他下次應該簽他的兒子泰托姆（Jayson Tatum）！」本周五將展開總冠軍賽，厄文與獨行俠將造訪波士頓，與泰托姆和布朗（Jaylen Brown）領軍的塞爾蒂克爭奪系列賽首勝。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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