NBA／無緣為芬蘭出征巴黎奧運資格賽 爵士馬卡南：很難受
爵士隊芬蘭籍球星馬卡南（Lauri Markkanen）季末遭遇肩膀傷勢，如今他宣布，確定趕不上巴黎奧運男籃資格賽。
巴黎奧運資格賽共有24支球隊參加，被分成4個賽區，每個賽區只有一個出線名額，芬蘭在西班牙賽區，對手有波蘭、巴哈馬、黎巴嫩、安哥拉和西班牙。
馬卡南發布無法參賽聲明，「這很難受，代表芬蘭為國家隊效力，對我來說是一種榮譽，我和隊友們整季都在討論晉級奧運會多麼甜蜜。」馬卡南提到，醫生說他8月才能打比賽，這代表他無法參加奧運，但有望趕上爵士季前訓練營。
馬卡南本季遭遇不少傷病，出賽55場，平均得到23.2分8.2籃板，三分球命中率39.9%。先前有報導指出，爵士正努力與他提前續約，總管安吉（Danny Ainge）將他視為重建基石。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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