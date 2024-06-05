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NBA／施羅德和華格納兄弟領銜！德國男籃奧運16人名單出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德(持球者)。 美聯社
施羅德(持球者)。 美聯社

德國男籃今天公布巴黎奧運16人名單，由去年世界盃男籃帶隊奪冠的籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）領銜，共有4名NBA球員入選。

德國男籃在世界盃決賽擊敗塞爾維亞奪金，實力不容小覷。今天公布的16人名單中，有12人參加過世界盃，包含施羅德、快艇中鋒泰斯（Daniel Theis）、魔術隊M.華格納（Moritz Wagner）和F.華格納（Franz Wagner）兄弟檔。

德國男籃分組賽將和地主法國、日本及資格賽拉脫維亞賽區出線球隊同組，拉脫維亞賽區有喬治亞、菲律賓、拉脫維亞、巴西、喀麥隆和蒙特內哥羅。

德國16人名單：

施羅德（Dennis Schroder）NBA籃網

泰斯（Daniel Theis）NBA快艇

M.華格納（Moritz Wagner）NBA魔術

F.華格納（Franz Wagner）NBA魔術

歐布斯特（Andreas Obst）德甲拜仁慕尼黑

邦加（Isaac Bonga）德甲拜仁慕尼黑

吉費（Niels Giffey）德甲拜仁慕尼黑

巴布（Nick Weiler-Babb）德甲拜仁慕尼黑

奧林德（Louis Olinde） 德甲柏林信天翁

蒂曼（Johannes Thiemann）德甲柏林信天翁

席爾瓦（Oscar da Silva）西甲巴塞隆納

克萊默（David Kramer）西甲格拉納達

洛（Maodo Lo）義甲米蘭奧林匹亞

佛伊格曼（Johannes Voigtmann）義甲米蘭奧林匹亞

克拉澤（Leon Kratzer）法甲巴黎籃球俱樂部

霍拉茲（Justus Hollatz）土耳其安納托利亞艾菲斯

2024巴黎奧運 Dennis Schroder 巴黎奧運籃球

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