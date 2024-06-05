NBA／施羅德和華格納兄弟領銜！德國男籃奧運16人名單出爐
德國男籃今天公布巴黎奧運16人名單，由去年世界盃男籃帶隊奪冠的籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）領銜，共有4名NBA球員入選。
德國男籃在世界盃決賽擊敗塞爾維亞奪金，實力不容小覷。今天公布的16人名單中，有12人參加過世界盃，包含施羅德、快艇中鋒泰斯（Daniel Theis）、魔術隊M.華格納（Moritz Wagner）和F.華格納（Franz Wagner）兄弟檔。
德國男籃分組賽將和地主法國、日本及資格賽拉脫維亞賽區出線球隊同組，拉脫維亞賽區有喬治亞、菲律賓、拉脫維亞、巴西、喀麥隆和蒙特內哥羅。
德國16人名單：
施羅德（Dennis Schroder）NBA籃網
泰斯（Daniel Theis）NBA快艇
M.華格納（Moritz Wagner）NBA魔術
F.華格納（Franz Wagner）NBA魔術
歐布斯特（Andreas Obst）德甲拜仁慕尼黑
邦加（Isaac Bonga）德甲拜仁慕尼黑
吉費（Niels Giffey）德甲拜仁慕尼黑
巴布（Nick Weiler-Babb）德甲拜仁慕尼黑
奧林德（Louis Olinde） 德甲柏林信天翁
蒂曼（Johannes Thiemann）德甲柏林信天翁
席爾瓦（Oscar da Silva）西甲巴塞隆納
克萊默（David Kramer）西甲格拉納達
洛（Maodo Lo）義甲米蘭奧林匹亞
佛伊格曼（Johannes Voigtmann）義甲米蘭奧林匹亞
克拉澤（Leon Kratzer）法甲巴黎籃球俱樂部
霍拉茲（Justus Hollatz）土耳其安納托利亞艾菲斯
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言