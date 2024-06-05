NBA／施羅德和華格納兄弟領銜！德國男籃奧運16人名單出爐

德國男籃今天公布巴黎奧運16人名單，由去年世界盃男籃帶隊奪冠的籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）領銜，共有4名NBA球員入選。

德國男籃在世界盃決賽擊敗塞爾維亞奪金，實力不容小覷。今天公布的16人名單中，有12人參加過世界盃，包含施羅德、快艇中鋒泰斯（Daniel Theis）、魔術隊M.華格納（Moritz Wagner）和F.華格納（Franz Wagner）兄弟檔。

德國男籃分組賽將和地主法國、日本及資格賽拉脫維亞賽區出線球隊同組，拉脫維亞賽區有喬治亞、菲律賓、拉脫維亞、巴西、喀麥隆和蒙特內哥羅。