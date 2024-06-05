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NBA／詹皇稱厄文是史上最有天賦球員 感嘆不再是夥伴

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇(左)和厄文(右)曾在騎士聯手。 美聯社
詹皇(左)和厄文(右)曾在騎士聯手。 美聯社

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）因今年季後賽出色表現，獲得各界好評。前隊友詹姆斯（LeBron James）近日也在自家節目上稱讚他，並感嘆兩人已不是隊友。

詹皇與瑞迪克（JJ Redick）在一起主持的節目《Mind the Game》，談到厄文對獨行俠的影響力，詹皇表示，「我會將厄文稱為『巫師』，籃球場上沒任何技術是他做不到的，現在看他打球很開心也很自豪。看著他繼續成長的同時，我太生氣了，我不再是他的夥伴了，我還記得以前那段時光。」

詹皇與厄文曾在騎士當3年隊友，2016年在1：3落後情況下，奇蹟逆轉勇士隊，奪下冠軍。不過厄文2017年休賽季喊賣我，後來被交易到塞爾蒂克，與詹皇分道揚鑣。

儘管如此詹皇仍非常欣賞厄文，他直言厄文是NBA史上最有天賦的球員，並舉例說明，「厄文非慣用手投籃也很厲害，若比賽中出現右手無法使用情況，他可以用左手打完剩餘比賽。」

Kyrie Irving LeBron James

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