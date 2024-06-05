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NBA／獨行俠闖入冠軍賽幕後操盤手！總管哈里森確定續約
獨行俠在西區冠軍賽扳倒灰狼，睽違13年再闖總冠軍賽，背後運籌帷幄的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也達成續約協議。
獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）發聲明稱讚哈里森的領導力和才能，哈里森則表示，「杜蒙和他的家人從第一天起就接受我，很榮幸能與他們和基德（Jason Kidd）一起工作，我們將繼續在達拉斯建立成功文化。」
哈里森與總教練基德2021年同天加入獨行俠，他接下總管前沒任何NBA球團制服組經驗，但他是運動品牌NIKE高層，並受到許多球員尊敬。
2022年獨行俠送走球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），令外界摸不著頭緒，但當年獨行俠一路闖進西區冠軍賽，才被勇士淘汰。去年季中引進厄文（Kyrie Irving），結果連季後賽都沒得打。
休賽季獨行俠續留厄文，在選秀大會挑中萊夫利（Dereck Lively II）。今年交易大限前又補進華盛頓（P.J. Washington）和葛佛（Daniel Gafford）兩大長人，幫助獨行俠闖進總冠軍賽，哈里森的操盤能力也受各界肯定。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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