快訊

MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

唐治平欠債百萬生活落魄 被爆吃霸王餐企圖「以物易物」

鼻酸！竹市2勇消告別式今舉行 同袍齊聚、學童留言送別

NBA／波爾辛吉斯G1復出計畫不變 坦言期待回達拉斯出賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克明星前鋒波爾辛吉斯表示將依照原定計畫於首戰復出。 法新社
塞爾蒂克明星前鋒波爾辛吉斯表示將依照原定計畫於首戰復出。 法新社

NBA總冠軍賽將在7日點燃戰火，其中塞爾蒂克明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在今天表示，目前仍將依照原定計畫於首戰復出，不過他也強調這幾天將會密切關注自己腿部傷勢的變化，期待能順利歸隊幫上球隊。

因為小腿拉傷缺席了塞爾蒂克近10場季後賽賽事的波爾辛吉斯，近期傳出將有望於總冠軍賽首戰歸隊，幫助塞爾蒂克與他的前東家獨行俠爭冠，在今天被問到復出計畫是否有變時，波爾辛吉斯說：「目前計畫還是一樣，但我必須再度強調，距離比賽還又一些時間，我認為每天的狀況都會不同，但這也讓我有更多時間來讓身體恢復到更好的狀態。」

波爾辛吉斯曾效力獨行俠3個賽季，談到將回到達拉斯與獨行俠爭冠，他也坦言相當期待，「我認為這肯定很棒，我在那邊待了兩年半，並且與那邊有很多不錯的關係，我為達拉斯的每個人感到開心，也認為他們確實該獲得像本賽季這樣的成功，能夠與前東家打球，並且回到達拉斯，肯定會很有趣。」

在今年之前，波爾辛吉斯生涯僅有兩次打進季後賽的經驗，且正好都是在獨行俠時期，讓他在季後賽的競爭力一直受到質疑，而今年他雖然幫助塞爾蒂克闖進到季後賽，但卻又遇到傷勢問題缺席了10場比賽，這也讓今年冠軍賽被視為是波爾辛吉斯證明自己的舞台。

在被問到波爾辛吉斯即將歸隊，是否有辦法隨即適應季後賽的強度時，塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「他打球已經打了近30年，他一生都在進行如此激烈的比賽，所以我認為這不是大問題。」

Kristaps Porzingis NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

延伸閱讀

NBA總冠軍賽大預測 獨行俠第六戰封王

NBA／讚塞爾蒂克是聯盟最佳球隊 唐西奇：攻防兩端都有武器

NBA／波爾辛吉斯回歸打總冠軍賽？綠衫軍主帥：沒有具體時間

NBA／波爾辛吉斯G4確定缺陣 哈利伯頓出戰成疑

相關新聞

NBA／波爾辛吉斯G1復出計畫不變 坦言期待回達拉斯出賽

NBA總冠軍賽將在7日點燃戰火，其中塞爾蒂克明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在今天表示，目前仍...

NBA／獨行俠能延續定律？近2隊耶誕大戰擊敗太陽都奪冠

總冠軍賽即將在本周五展開，雖外界較看好塞爾蒂克擊敗獨行俠奪冠，但有一項特別紀錄對獨行俠有利。 2021-22年賽季勇士在耶誕大戰擊敗太陽，該季勇士在一路不被看好的情況下，創下奇蹟闖進總冠軍賽，並

WNBA／卡特惡犯克拉克遭網友炎上挖黑歷史！勇士格林也參戰

WNBA今年因超級新人克拉克（Caitlin Clark）加入，獲得極高關注度，不過近日卻傳出許多球員排擠克拉克，日前芝加哥天空隊球員卡特（Chennedy Carter）對克拉克惡意犯規，更慘遭網友

NBA／看好塞爾蒂克奪冠 魔術強森：但我見過湖人F4輸活塞

NBA總冠軍賽將在台灣時間7日點燃戰火，東、西區冠軍塞爾蒂克隊與獨行俠隊爭冠，傳奇球星魔術強森（Magic Johnso...

NBA／暗酸湖人前主帥漢姆？里夫斯：希望每天來工作的人執教

湖人連2年在季後賽被金塊淘汰，許多球迷認為總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）是最大戰犯，他也馬上被球團開除。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近日受訪時談到新教練人選，疑似在暗酸漢姆

NBA／踩Logo成綠衫軍公敵還吞對戰10連敗 厄文：我已成長

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）曾短暫效力塞爾蒂克，但雙方分手過程不愉快，2021年他被發現刻意踩踏塞爾蒂克主場Logo，成綠衫軍球迷頭號公敵，且事情爆發後，已苦吞對戰10連敗，厄文今天受訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。