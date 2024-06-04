WNBA／卡特惡犯克拉克遭網友炎上挖黑歷史！勇士格林也參戰

WNBA今年因超級新人克拉克（Caitlin Clark）加入，獲得極高關注度，不過近日卻傳出許多球員排擠克拉克，日前芝加哥天空隊球員卡特（Chennedy Carter）對克拉克惡意犯規，更慘遭網友炎上。

克拉克效力印第安納狂熱隊，前天攻下11分8籃板6助攻，幫助球隊以71：70險勝天空隊。不過比賽中她突然被卡特惡意推倒，事後聯盟升級為一級惡意犯規。卡特賽後還在個人社群嗆克拉克，「除了三分球投籃，她還能做什麼？」

The league got a bounty on Caitlin Clark pic.twitter.com/aY2qlA2SOb — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 2024年6月1日

對此，NBA勇士隊前鋒格林（Draymond Green）提供狂熱隊建議，「印第安納最好快去找一個保鑣來！」結果卡特發文疑似開嗆格林，「我們長大了，你們都在說保鑣，滾吧男人，去打籃球或閉嘴！」

許多網友對於卡特的行為和言論感到不滿，紛紛挖出她的黑歷史。現年25歲的卡特2020年選秀會被亞特蘭大美夢隊選中，據「紐約郵報」報導，2021年有隊友請她改善態度，沒想到她竟揚言攻擊隊友，最終美夢隊以對球隊有害為由禁賽她。

卡特接著轉戰洛杉磯火花隊，也因「行為不正」被冰在板凳上。她上季轉戰土耳其聯賽打球，今年重返WNBA又陷入爭議。許多網友不滿她的行為，談起她的黑歷史，還有人進行外貌羞辱，也有部分網友認為這只是普通犯規，呼籲別過度人身攻擊。