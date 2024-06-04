NBA／獨行俠能延續定律？近2隊耶誕大戰擊敗太陽都奪冠
總冠軍賽即將在本周五展開，雖外界較看好塞爾蒂克擊敗獨行俠奪冠，但有一項特別紀錄對獨行俠有利。
2021-22年賽季勇士在耶誕大戰擊敗太陽，該季勇士在一路不被看好的情況下，創下奇蹟闖進總冠軍賽，並成功擊敗塞爾蒂克奪冠。2022-23賽季耶誕大戰金塊也擊敗太陽，最終在總冠軍賽打敗熱火，奪下隊史首冠。
本季耶誕大戰獨行俠靠著唐西奇（Luka Doncic）狂轟50分15助攻，以128：114力克太陽。
獨行俠一路也「下剋上」闖進總冠軍賽，有機會延續前2支「耶誕大戰擊敗太陽」最終奪冠的定律。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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