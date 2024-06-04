NBA／獨行俠能延續定律？近2隊耶誕大戰擊敗太陽都奪冠

湖人連2年在季後賽被金塊淘汰，許多球迷認為總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）是最大戰犯，他也馬上被球團開除。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近日受訪時談到新教練人選，疑似在暗酸漢姆

2024-06-04 14:02