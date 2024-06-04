NBA／看好塞爾蒂克奪冠 魔術強森：但我見過湖人F4輸活塞

NBA總冠軍賽將在台灣時間7日點燃戰火，東、西區冠軍塞爾蒂克隊與獨行俠隊爭冠，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）今天做出分析，儘管看好塞爾蒂克應該會贏得總冠軍，但過去也曾見證過史上最有天賦的球隊，就是2004年擁有「F4」的湖人不敵藍領軍團活塞隊，所以勝負依舊難以預測。

今年東西區冠軍賽都出現一面倒的局勢，塞爾蒂克4戰橫掃溜馬隊，相隔1年再度挺進到冠軍賽，獨行俠則以4：1擊敗灰狼隊，相隔12年重返爭霸戰；對於兩支年輕勁旅本季好表現，魔術強森強調總冠軍賽將會是最激動人心且高比分的對決，因為兩隊都有很高強度的進攻能力以及跑轟風格。

魔術強森指出，這次冠軍賽的球星對壘自然是不能放過的話題，包括獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）與塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）這4位超級巨星，但塞爾蒂克陣中更有哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）這兩位在今年季後賽表現搶眼的球員，以及即將歸隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），在球隊天賦上確實更勝一籌。

不過魔術強森強調，儘管塞爾蒂克被看好，但自己親眼見證2004年擁有歐尼爾（Shaquille O'neal）、布萊恩（Kobe Bryant）、馬龍（Karl Malone）和裴頓（Gary Payton）的湖人，最終敗在活塞手中，因此勝負仍難預料。

在談到獨行俠的部分，魔術強森認為目前正處在火熱狀態，且在擊退灰狼後團隊信心十足，不過塞爾蒂克在進攻端的多點開花攻勢，將會迫使唐西奇與厄文都必須拿出更大的防守能量，獨行俠必須避免兩人陷入犯規麻煩，反觀塞爾蒂克在板凳深度優於獨行俠的情況下，將會更有優勢。