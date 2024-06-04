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NBA／暗酸湖人前主帥漢姆？里夫斯：希望每天來工作的人執教

聯合新聞網／ 綜合報導
漢姆(左)、里夫斯(右)。 美聯社
漢姆(左)、里夫斯(右)。 美聯社

湖人連2年在季後賽被金塊淘汰，許多球迷認為總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）是最大戰犯，他也馬上被球團開除。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）近日受訪時談到新教練人選，疑似在暗酸漢姆。

里夫斯受訪時被問到，湖人如何再度成為一支爭冠隊伍，他說，「這是很困難的問題，因為這是競爭非常激烈的聯盟，有很多正在進步的球隊，能看到雷霆、灰狼還有目前剩下的兩隊（獨行俠和塞爾蒂克）。這些年輕球隊已相處一段時間，學到如何建立體系。」

里夫斯強調湖人要繼續圍繞詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）建隊，「他們是非常特殊的雙人組，我們要透過這2人建立體系，各方面幫助他們，圍繞他們比賽，我們仍朝著正確方向邁進。」

湖人新任總教練人選尚未確定，前球員瑞迪克（JJ Redick）呼聲最高，對此里夫斯表示，「我對於這個消息和大家一樣不清楚，希望能找來像我們一樣每天都來工作，準備好競爭總冠軍的人。」這段言論引發網友熱議，許多人認為里夫斯在狙擊剛下台的前總教練漢姆。

湖人 里夫斯

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