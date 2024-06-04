PLG／高國豪家務事引爭議 攻城獅：盼給他空間冷靜處理

新竹御頂攻城獅隊日前無緣冠軍賽，當家後衛高國豪昨天卻在個人社群針對哥哥高國強的妻子劉家菱散布不實謠言，影響他與配偶名聲，甚至影響他與球團關係一事發出律師聲明，攻城獅球團今天表示，此事屬高國豪私領域事宜皆由他本人自行處理，也希望外界能給高國豪一些空間，讓他們冷靜處理。

高國豪今年例行賽尾聲因為傷勢問題一度缺陣，儘管趕在賽季末段回歸，幫助攻城獅搭上季後賽末班車，不過季後賽的表現也受到傷勢影響有所起伏，最終攻城獅也以系列賽2：4遭到領航猿隊淘汰。

昨晚高國豪在社群針對劉家菱的指控發出律師聲明，並希望劉家菱能夠自重，切勿再散播不實謠言，否則一切依法咎責，也讓家務事因此曝光。

對此，攻城獅球團也在今天發出聲明強調，高國豪私領域相關事宜皆由本人自行處理，據了解目前已進入司法程序，希望外界能給高國豪一些空間，相信他們會冷靜處理，球團針對此事不會發表意見。