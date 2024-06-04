NBA／踩塞爾蒂克Logo被狂噓還吞對戰10連敗 厄文：我已成長

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）曾短暫效力塞爾蒂克，但雙方分手過程不愉快，2021年他被發現刻意踩踏塞爾蒂克主場Logo，成綠衫軍球迷頭號公敵，且事情爆發後，已苦吞對戰10連敗，厄文今天受訪時也談到自己的心態轉變。

每當厄文踏進塞爾蒂克球場時，總是會收到滿場球迷噓聲，2022年季後賽首輪，當時效力籃網的他兩度對球迷比中指，如今厄文對此事感到懊悔，「每個人都看到我比中指，當時有點失控，這不是我真正的樣子，也不是我在高水準競爭中想展現的自己。」

本周五將進行總冠軍賽G1，獨行俠要作客塞爾蒂克主場，厄文知道讓觀眾安靜的方法就是用表現說話，「我想到《神鬼戰士》的劇情，努力贏得群眾的支持。當你表現好時，聽到TD花園（塞爾蒂克主場）變安靜會是好事，他們仍會尊重出色的球技。」

厄文也強調獨行俠需要他領導，發出和平的聲音，「我會承擔所有吼叫和評論壓力，我已經成長，現在能把事情處理得更好。我會把大部分精力放在球場上，不再和球迷對立，儘管這種事有時很有趣，但這是浪費能量、時間和我的才華。」