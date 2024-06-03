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PLG／夢想家結束賽季 麥卡洛留台等歸化

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
夢想家洋將麥卡洛攻下全隊最高22分、9籃板，但沒能幫助夢想家延長戰線。記者曾原信／攝影
夢想家洋將麥卡洛攻下全隊最高22分、9籃板，但沒能幫助夢想家延長戰線。記者曾原信／攝影

福爾摩沙夢想家挑戰PLG總冠軍的目標，今年仍宣告夢碎，今天第6戰以88：97敗給新北國王後賽季告終，本季最終戰攻下全隊最高22分、9籃板的洋將麥卡洛透露會在台灣留到月底，等候歸化流程。

曾短暫效力國王的麥卡洛提到，本季對夢想家是很不可思議的一年，「經過很多高低潮，大家每場奮戰，就像兄弟一樣，但今天輸了，吸取經驗回去檢討，明年再來挑戰。」

已經表明有歸化中華隊意願的麥卡洛，今年夏天卻要代表菲律賓球隊參加瓊斯盃，他笑說自己家有妻小，仍要考量生計，但歸化中華隊的計畫沒變，預計在台灣留到月底，再看後續歸化進度和流程如何。

夢想家教頭皮爾曼總結說，今年球隊進步很多，也學習到PLG的籃球生態，雖失望今天的結果，但也是很好的學習，希望下個賽季球隊能有更好表現。

陳振傑今天攻下夢想家本土最高的20分，三分球6投4中的他提到，雖沒能將戰線延長到第7戰，但以教練、管理階層和團隊為傲，「今年我們每天都不斷想辦法進步，雖然最後沒有贏下來，但為團隊感到驕傲，休賽季會準備不足的地方，明年再來。」

PLG季後賽福爾摩沙夢想家與新北國王系列第6戰，新北國王董事長王文祥不滿夢想家洋將麥卡洛，場邊噴「垃圾話」。記者曾原信／攝影
PLG季後賽福爾摩沙夢想家與新北國王系列第6戰，新北國王董事長王文祥不滿夢想家洋將麥卡洛，場邊噴「垃圾話」。記者曾原信／攝影

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