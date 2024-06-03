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NBA／被問海外打球首年感受 昔公鹿榜眼情緒崩潰落淚

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
帕克本季轉戰歐洲籃壇。 歐新社
帕克本季轉戰歐洲籃壇。 歐新社

2014年以榜眼加入公鹿的帕克（Jabari Parker），原本有機會成為類似「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）那樣技術純熟的攻擊流小前鋒，然而兩次ACL膝蓋重創的傷害，讓他的NBA之路嘎然而止。

帕克陸續待過公牛、老鷹、巫師、塞爾蒂克、國王等隊，年僅26歲就失去NBA舞台；面臨無球可打的他，在2023年加入了西甲豪門巴塞隆納。第一年打歐洲聯賽他一共出戰38場，平均得到10.6分4.2籃板0.7助攻；而在西甲聯賽中，他則有場均12.3分3.2籃板

或許是度過如此坎坷的經歷重新站上球場，也或者是遠走歐陸重新適應比賽的五味雜陳，近日帕克被媒體問到海外打球第一年的感受時，他忍不住情緒潰堤，兩眼泛紅直接落淚，連記者也只能詢問他情緒是否還行，甚至最後也停下採訪，讓帕克能夠重新收拾心情。

帕克所屬的巴塞隆納在今年西班牙聯賽四強戰5戰3勝中直落三被皇馬淘汰；至於在歐洲聯賽則是首輪2比3敗給奧林匹亞科斯，無緣挺進四強。

NBA季後賽

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