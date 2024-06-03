NBA／稱柯瑞非歷史前10大球星 麥格瑞迪：他無法獨自帶隊進季後賽

大器晚成的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），憑藉一手超級神射功夫加上勇士打造的無敵小球體系，可說是大大改變世界籃球趨勢。

而柯瑞從2014年到2024年期間，帶領勇士6次闖進總冠軍贏得4座金盃，獲得2次年度MVP和1次決賽MVP、9次明星賽、9次年度前三隊、2次得分王，更成為例行賽和季後賽的歷史三分球王，寫下一連串可怕紀錄，讓他一躍成為全球人氣球星，並且入選75大球星。

不少球迷會拿柯瑞來和歷史上那些頂尖巨星相比，放進史上最佳討論之列，不過在名人堂球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）來看，柯瑞距離最偉大還有一段距離。

「在我看來，柯瑞還不足以進入歷史前10大球星之列。你可以看看當湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）沒有出賽時勇士的情況是怎樣。如果你真是那麼偉大的球星，如果想進入史上前5大，那麼當你一位搭檔缺席比賽時，你就不應該打不進季後賽。」

麥格瑞迪說，「所以我不能把柯瑞放進史上前5大球星，你必須在陣容殘缺時還能提升全隊，至少也要打進季後賽。」

麥格瑞迪這番言論也引發不少球迷討論，有支持他的論點也有拿柯瑞的成就出來反駁的；甚至還有球迷調侃：「拿下4座冠軍和2個MVP的柯瑞，對上從沒有過一輪季後賽的傢伙，他們兩個玩的是同一項運動嗎？」