NBA／杜蘭特夜店大秀「空氣投籃」 網笑翻：憑實力單身

隨著鳳凰城太陽季後賽首輪4戰慘遭灰狼剃光頭後，杜蘭特（Kevin Durant）也提前開始了他的暑假行程。近日就有網友捕捉到這位NBA超級巨星出現在夜店，然而他並沒有熱舞把妹，買醉狂歡，而是無球在手做出「空氣投籃」的動作，令人匪夷所思。

如此有趣的畫面被媒體曝光後，也讓許多球迷網友笑翻，直呼杜蘭特真的是「憑實力單身」！也有人說，難怪杜蘭特投籃這麼準，因為連在夜店都不忘練習。「怎麼有籃球宅宅混進夜店」、「鬍子：大哥 夜店不是這樣玩的」、「籃球宅的頂點」、「他和大谷可以組宅男球神隊」、「去夜店竟然還在空氣籃球… 難怪單身」、「KD:我只要擺出我最帥的動作一定能把到妹」。

Kevin Durant working on his jumpshot in the club 😅



(via 2swiftttt/TT)pic.twitter.com/7bUtbwqBvh — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年6月3日

杜蘭特今夏又將代表美國隊出征巴黎奧運，這已經是他自2012年以來連續第4屆參加奧運，目標自然是史無前例的個人第4面籃球金牌，以及美國隊的金牌5連霸大業。

杜蘭特在奧運22場出賽都是得分兩位數，其中9場超過20分，累積435分高居美國男籃隊史之冠，命中71記三分球也是高居第一。他在奧運賽場屢屢扛著全隊過關斬將，也被球迷尊稱為「美國隊真大腿」。