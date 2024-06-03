快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

NBA／杜蘭特夜店大秀「空氣投籃」 網笑翻：憑實力單身

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特在夜店秀「空氣投籃」。圖截自網路
杜蘭特在夜店秀「空氣投籃」。圖截自網路

隨著鳳凰城太陽季後賽首輪4戰慘遭灰狼剃光頭後，杜蘭特（Kevin Durant）也提前開始了他的暑假行程。近日就有網友捕捉到這位NBA超級巨星出現在夜店，然而他並沒有熱舞把妹，買醉狂歡，而是無球在手做出「空氣投籃」的動作，令人匪夷所思。

如此有趣的畫面被媒體曝光後，也讓許多球迷網友笑翻，直呼杜蘭特真的是「憑實力單身」！也有人說，難怪杜蘭特投籃這麼準，因為連在夜店都不忘練習。「怎麼有籃球宅宅混進夜店」、「鬍子：大哥 夜店不是這樣玩的」、「籃球宅的頂點」、「他和大谷可以組宅男球神隊」、「去夜店竟然還在空氣籃球… 難怪單身」、「KD:我只要擺出我最帥的動作一定能把到妹」。

杜蘭特今夏又將代表美國隊出征巴黎奧運，這已經是他自2012年以來連續第4屆參加奧運，目標自然是史無前例的個人第4面籃球金牌，以及美國隊的金牌5連霸大業。

杜蘭特在奧運22場出賽都是得分兩位數，其中9場超過20分，累積435分高居美國男籃隊史之冠，命中71記三分球也是高居第一。他在奧運賽場屢屢扛著全隊過關斬將，也被球迷尊稱為「美國隊真大腿」。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／預測塞爾蒂克主打5-Out戰術 基德：他們三分出手比例高

塞爾蒂克本季展現爭冠決心，不只例行賽創下64勝佳績，季後賽更一路輾壓東區對手，闖進總冠軍賽。獨行俠則連3輪上演「下剋上」戲碼，總教練基德（Jason Kidd）執教能力因此大獲好評，他也預測綠衫軍會打

NBA／讚塞爾蒂克是聯盟最佳球隊 唐西奇：攻防兩端都有武器

獨行俠以西區第5種子身分進入季後賽，連3輪「下剋上」，稱霸西區搶下總冠軍門票，將面對東區霸主塞爾蒂克。獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）受訪時直言，必須打出驚人表現才能獲勝。 塞爾蒂克例

NBA／稱柯瑞非歷史前10大球星 麥格瑞迪：他無法獨自帶隊進季後賽

大器晚成的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），憑藉一手超級神射功夫加上勇士打造的無敵小球體系，可說是大大改變世界籃球趨勢。 而柯瑞從2014年到2024年期間，帶領勇士6次闖進總冠軍

NBA／杜蘭特夜店大秀「空氣投籃」 網笑翻：憑實力單身

隨著鳳凰城太陽季後賽首輪4戰慘遭灰狼剃光頭後，杜蘭特（Kevin Durant）也提前開始了他的暑假行程。近日就有網友捕捉到這位NBA超級巨星出現在夜店，然而他並沒有熱舞把妹，買醉狂歡，而是無球在手做

NBA／助教「火腿」好搶手！傳太陽想網羅遭拒絕

前湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）雖這2季帶隊風評不佳，但他被開除後，成為助教熱門人選，有消息指出太陽曾聯繫漢姆，但被他拒絕。 據知名記者史坦（Marc Stein）報導，布丹霍澤

NBA／皇馬第15次歐冠封王 唐西奇曬77號球衣興奮祝賀

用11億歐元打造超級陣容的西甲豪門皇馬，今天在歐冠決賽以2比0擊敗德甲勁旅多特蒙德，隊史第15次封王，遙遙領先其他競爭者。 正在備戰NBA總冠軍的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）更

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。