NBA／杜蘭特夜店大秀「空氣投籃」 網笑翻：憑實力單身
隨著鳳凰城太陽季後賽首輪4戰慘遭灰狼剃光頭後，杜蘭特（Kevin Durant）也提前開始了他的暑假行程。近日就有網友捕捉到這位NBA超級巨星出現在夜店，然而他並沒有熱舞把妹，買醉狂歡，而是無球在手做出「空氣投籃」的動作，令人匪夷所思。
如此有趣的畫面被媒體曝光後，也讓許多球迷網友笑翻，直呼杜蘭特真的是「憑實力單身」！也有人說，難怪杜蘭特投籃這麼準，因為連在夜店都不忘練習。「怎麼有籃球宅宅混進夜店」、「鬍子：大哥 夜店不是這樣玩的」、「籃球宅的頂點」、「他和大谷可以組宅男球神隊」、「去夜店竟然還在空氣籃球… 難怪單身」、「KD:我只要擺出我最帥的動作一定能把到妹」。
杜蘭特今夏又將代表美國隊出征巴黎奧運，這已經是他自2012年以來連續第4屆參加奧運，目標自然是史無前例的個人第4面籃球金牌，以及美國隊的金牌5連霸大業。
杜蘭特在奧運22場出賽都是得分兩位數，其中9場超過20分，累積435分高居美國男籃隊史之冠，命中71記三分球也是高居第一。他在奧運賽場屢屢扛著全隊過關斬將，也被球迷尊稱為「美國隊真大腿」。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言