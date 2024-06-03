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NBA／預測塞爾蒂克主打5-Out戰術 基德：他們三分出手比例高

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克是本季全聯盟三分火力最兇猛的球隊，陣中8名球員至少命中100顆三分球。
塞爾蒂克是本季全聯盟三分火力最兇猛的球隊，陣中8名球員至少命中100顆三分球。

塞爾蒂克本季展現爭冠決心，不只例行賽創下64勝佳績，季後賽更一路輾壓東區對手，闖進總冠軍賽。獨行俠則連3輪上演「下剋上」戲碼，總教練基德（Jason Kidd）執教能力因此大獲好評，他也預測綠衫軍會打「5-Out」戰術。

西區戰況明顯較東區激烈，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）受訪時表示，「我們想贏得總冠軍門票，就要面對一些很棒的對手，快艇、雷霆和灰狼。我感覺這讓我們作為一個團隊，變得更好。」

獨行俠總教練基德。 美聯社
獨行俠總教練基德。 美聯社

基德也贊同厄文的說法，「每個系列賽都會為下個系列賽提供幫助，這個系列賽也不例外。」基德認為，「我們將看到5-out戰術（5球員平均站在三分線外），波士頓三分球出手比例很高，擁有很多高天賦球員，他們以前來過這裡（總冠軍賽），有經驗且訓練有素。」

塞爾蒂克與湖人目前以17冠並列聯盟歷史第1，獨行俠菜鳥中鋒萊夫利（Dereck Lively II）表示，「塞爾蒂克是了不起的球隊，我知道這將是場激戰。他們有很多傳統，但這不重要，重要的是誰會在場上更努力。」

Jason Kidd NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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