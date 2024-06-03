NBA／讚塞爾蒂克是聯盟最佳球隊 唐西奇：攻防兩端都有武器

獨行俠以西區第5種子身分進入季後賽，連3輪「下剋上」，稱霸西區搶下總冠軍門票，將面對東區霸主塞爾蒂克。獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）受訪時直言，必須打出驚人表現才能獲勝。

塞爾蒂克例行賽拿下聯盟最佳的64勝18敗，季後賽開打前就被視為奪冠熱門，雖主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）受傷，但3輪系列賽只輸過2場，毫無懸念晉級總冠軍賽。

唐西奇也直言塞爾蒂克是聯盟最佳球隊，「他們擁有最好的戰績，進攻和防守端都有令人難以置信的武器，我們必須非常努力打出驚人的表現，才能打敗他們。」

不過獨行俠前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）卻自信表示，「我們相信我們能打敗任何人，我真的不覺得有人能在7戰4勝制系列賽擊敗我們。」