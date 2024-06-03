NBA／助教「火腿」好搶手！傳太陽想網羅遭拒絕

前湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）雖這2季帶隊風評不佳，但他被開除後，成為助教熱門人選，有消息指出太陽曾聯繫漢姆，但被他拒絕。

據知名記者史坦（Marc Stein）報導，布丹霍澤（Mike Budenholzer）接下太陽兵符後，曾試圖說服漢姆加入助教團，但漢姆在湖人度過2個嚴格的賽季後，理所當然拒絕這次邀約，因此原本要進入太陽制服組的費茲戴爾（David Fizdale），成為布丹霍澤助教。

漢姆曾擔任布丹霍澤助教多年，2013年與布丹霍澤在老鷹共事，2018年隨隊轉戰公鹿，兩人在2021年攜手幫助公鹿奪冠，一年後漢姆接下湖人主帥工作。

不過漢姆這2年執教功力持續受批評，連2季被金塊淘汰後，湖人決定與他分道揚鑣，目前還沒確定新總教練人選。除太陽外，先前也有傳聞勇士想網羅漢姆進助教團。