NBA／助教「火腿」好搶手！傳太陽想網羅遭拒絕
前湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）雖這2季帶隊風評不佳，但他被開除後，成為助教熱門人選，有消息指出太陽曾聯繫漢姆，但被他拒絕。
據知名記者史坦（Marc Stein）報導，布丹霍澤（Mike Budenholzer）接下太陽兵符後，曾試圖說服漢姆加入助教團，但漢姆在湖人度過2個嚴格的賽季後，理所當然拒絕這次邀約，因此原本要進入太陽制服組的費茲戴爾（David Fizdale），成為布丹霍澤助教。
漢姆曾擔任布丹霍澤助教多年，2013年與布丹霍澤在老鷹共事，2018年隨隊轉戰公鹿，兩人在2021年攜手幫助公鹿奪冠，一年後漢姆接下湖人主帥工作。
不過漢姆這2年執教功力持續受批評，連2季被金塊淘汰後，湖人決定與他分道揚鑣，目前還沒確定新總教練人選。除太陽外，先前也有傳聞勇士想網羅漢姆進助教團。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言