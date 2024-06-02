U13女國手桌球選拔賽照南國小爆勸退 教練抱歉自請處分

國內桌球強權苗栗縣竹南鎮照南國小，遭爆上個月U13女子組少年國手選拔賽時，教練涉勸退領先的選手，讓同校對手晉級，體育老師教練今天透過學校說明表示抱歉，並自請處分，縣政府晚上10點左右發新聞稿表示，校方即日起禁止教練帶隊參加任何比賽，並送教師考績委員會進行後續懲處。

U13女子組少年國手選拔賽5月22日至27日在嘉義舉行，照南國小說明指出，選拔賽進行第二輪比賽，過程中同校的2名同學在32強時遭遇，同校選手對打，比賽進行到局數2比1時，教練於第四局初喊暫停，暫停過後，領先的同學棄賽，由對手晉級次輪比賽。

教練的說法是比賽當時的思慮，主要是以過往的獲勝率，及國中是否繼續打球為考量，沒有顧及孩子內心的感受，及公平競爭的機會，確實是思考不周，教練事後對於受到傷害的孩子及家長「真的非常非常抱歉」。教練手心手背都是肉，做出這個決定，現在也深感懊悔，日後一定會深切反省與檢討，在訓練與球隊管理上，更小心謹慎並自請處分禁賽，短時間內不再帶隊參加比賽。

縣府新聞稿表示，該名體育老師服務多年，對於桌球發展也是不遺餘力，校方知悉事件後，隨即做出處理，決議該名體育老師即日起禁止帶隊參加任何比賽，並送教師考績委員會進行後續懲處。

新聞稿指出，縣長鍾東錦上任以來相當重視體育發展，及每名選手參賽權益，縣府立即要求該校依法提送教師考績委員會進行後續懲處，並請學校針對被迫棄賽學生持續給予輔導及關懷。