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NBA／皇馬第15次歐冠封王 唐西奇曬77號球衣興奮祝賀

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇早在皇馬籃球俱樂部時期就已是籃球金童，展現傲人天賦。 路透社
唐西奇早在皇馬籃球俱樂部時期就已是籃球金童，展現傲人天賦。 路透社

用11億歐元打造超級陣容的西甲豪門皇馬，今天在歐冠決賽以2比0擊敗德甲勁旅多特蒙德，隊史第15次封王，遙遙領先其他競爭者。

正在備戰NBA總冠軍的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）更轉發皇馬奪冠貼文，還在IG限時動態秀出自己的77號皇馬球衣和女兒的球衣，表達祝賀之意。

唐西奇早在13歲就和皇家馬德里籃球俱樂部簽下合約，年僅16歲的他寫下皇馬成年隊隊史最年輕出賽紀錄，更在2018年帶領皇馬贏得歐洲聯賽冠軍，獲選聯賽MVP和最後四強賽MVP，當時他不過才19歲。

唐西奇秀77號球衣慶祝皇馬歐冠封王。
唐西奇秀77號球衣慶祝皇馬歐冠封王。

唐西奇一直感念皇馬的栽培，先前與獨行俠一同前往西班牙和皇馬進行海外賽時，也表示如果有一天要回歐洲打球，他還是會選擇回到皇馬。而在唐西奇日前率隊擊敗灰狼生涯首度闖進總冠軍賽時，皇馬足球俱樂部還曾發文祝福並支持他更上層樓。

另外值得一提的是，皇馬中場大將38歲的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）生涯6次闖進歐冠決賽，6次都把金盃帶回家，奪冠率百分之百。美國媒體《ClutchPoints》還特別把莫德里奇拿來和喬丹（Michael Jordan）6冠相提並論，讚揚他們在冠軍舞台不敗之身。

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