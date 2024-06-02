NBA／傳雷霆有意追逐庫茲瑪 吉迪、選秀權成籌碼

例行賽取得西區龍頭的雷霆，儘管在季後賽第二輪不敵獨行俠，無緣重返西區冠軍賽，但陣中年輕潛力球員天賦滿滿，球隊未來可說是一片光明。據報導，為了讓雷霆能夠更上層樓，球團可能會在休賽季針對陣容做出一些調整。

NBA記者韋恩貝克（Jake Weinbach）即透露，雷霆傳出有意爭取巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），希望能在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）之外增添另一個高大的進攻點。而雷霆能動用的交易籌碼就是吉迪（Josh Giddey）和手上爆滿的首輪選秀權。

進入NBA第3年的吉迪，在季後賽的上場時間跌到僅18.1分鐘，甚至是遭到棄用；西區冠軍賽只有平均6.2分2.7籃板1.3助攻的表現，可說是讓雷霆戰力出現一道缺口，這也讓他續留球隊與否成了一個問號。

另一方面也有媒體提到，爵士得分悍將馬卡南（Lauri Markkanen）也十分適合加入雷霆體系，特別是這兩年爵士戰績看起來沒有顯著成長，雷霆或許能用選秀權等籌碼去吸引爵士做交易。當然，爵士也不見得想要放掉馬卡南。

馬卡南本季薪資為1725萬美元，明年最後一年合約則是價值1804萬美元，其中保障金額為600萬美元，在選秀會之後轉為全額保障。以馬卡南這兩年場均24.5分8.4籃板的表現來看，爭取一份頂級合約會是他接下來的目標。