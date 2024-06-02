NBA／鵜鶘放棄使用今年首輪17順位 改拿湖人明年首輪籤
鵜鶘在當初戴維斯（Anthony Davis）交易案中，從湖人手上拿到3名球員、3個首輪選秀權和2個首輪互換權這，其中2024年的首輪選秀權可以選擇移到2025年使用。
由於湖人今年是拿到首輪第17順位選秀權，考量到選秀小年，加上明年新秀條件更吸引人，鵜鶘最終決定放棄使用今年湖人的首輪選秀權，改為2025年。
當然，鵜鶘這個選擇能否讓他們拿到比今年17順位還更好的籤，也要看湖人明年戰績情況而定；另一個考量點則是在薪資方面，鵜鶘從明年賽季開始可能就得面臨巨大的豪華稅壓力，在沒有更理想的新秀人選情況下，沒必要把錢先綁在有保障約的新人身上，0至少還能增加一些未來運作空間。
鵜鶘放棄了今年第17順位影響也是有限，因為他們手上還有一枚首輪第21順位的選秀權。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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