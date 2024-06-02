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NBA／奧運夢！安戴托昆波代表希臘出征資格賽 爭取最後門票
希臘男籃總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）確認，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將在今年7月代表國家隊參加巴黎奧運資格賽，爭取最後的門票。
巴黎奧運資格賽共有24支球隊參加，被分成4個賽區，每個賽區只有一個出線名額，希臘賽區與西班牙賽區的優勝隊將會分進A組，對手是澳洲、加拿大。
資格賽與希臘同賽區的強敵包括斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞、埃及和多明尼加。目前斯洛維尼亞的頭牌球星唐西奇（Luka Doncic）仍在備戰總冠軍賽，還不確定是否參加資格賽，至於唐斯（Karl-Anthony Towns）也不確定會代表多明尼加出賽。
希臘隊在7月3日對上多明尼加，4日對陣埃及。如果能在小組賽B組中排名前兩名，希臘隊將進入單敗淘汰賽，對手可能是克羅埃西亞、斯洛維尼亞或紐西蘭。
現年29歲的安戴托昆波擁有豐富的國際比賽經驗。他從2013年開始代表希臘出戰U20級別賽事，並在2014年和2019年的FIBA世界盃、2015年和2022年的歐洲籃球錦標賽以及2016年的FIBA奧運資格賽中為希臘隊效力。這次，他將在希臘本土力拚奧運門票。
希臘自2008年北京奧運後已經連續3年沒有獲得奧運參賽資格，對安戴托昆波來說，這次資格賽也是他一圓奧運夢的最佳機會。
安戴托昆波本季出戰72場，場均貢獻30.4分11.5籃板6.5助攻1.2抄截1.1阻攻，獲選年度最佳第一隊；然而因為左小腿比目魚肌拉傷的關係，被迫缺席了季後賽，導致公鹿首輪就被溜馬淘汰。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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