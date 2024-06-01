PLG／盧冠良擺脫冷手感飆16分 夢想家大勝國王延長戰線

系列賽以1：3落後的福爾摩沙夢想家隊今天回到主場力拚延長戰線，在林俊吉依舊受到國王隊嚴加看防僅攻下4分的情況下，盧冠良本場比賽挺身而出砍進3顆三分球拿下16分，幫助夢想家整場比賽壓制國王，最終以96：76成功延長戰線，將系列賽追到2：3。

夢想家過去兩場比賽在國王主場都出現進攻熄火的狀況，導致他們苦吞3連敗陷入淘汰絕境，不過今天回到主場洲際迷你蛋再戰國王，夢想家開賽就由盧冠良挺身而出，他首節5次出手命中3球，其中包括2顆三分球，單節個人就進帳10分，幫助夢想家取得雙位數領先。

第二節夢想家也延續外線火力，由今年季後賽進攻手感冰冷的錢肯尼單節砍進兩顆三分球，加上布依德替補上陣也拿下7分，夢想家上半場打完已取得55：38的大幅領先。

易籃後，儘管國王在奧帝單節三分球3投3中、拿下13分領軍下展開反撲，但第四節卻又出現攻勢斷電的狀況，團隊單節僅拿下10分，讓夢想家再度拉開差距，不過比賽尾聲時麥卡洛卻在切入過程中發生受傷的狀況，但夢想家仍是以20分差距勝出，將系列賽追到2：3。

擺脫前3場比賽三分球12投2中的低潮，盧冠良今天投進3顆三分球拿下16分，為夢想家本土球員最高，談到個人表現他說：「今天就是帶著不能輸的決心，因為阿吉被看守的很嚴密，必須要有人跳出來，從今天一起床我就準備好要打這場硬戰。」

盧冠良坦言，過去一段時間的低潮確實影響到心情，甚至還有一點懷疑自己，但家人和太太一直鼓勵他，希望能對球隊作出一些貢獻，對於成功延長戰線，他也強調，「今天他們如果不把我們打下，那下兩場我們就會拿回來。」