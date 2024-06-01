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NBA／主帥布朗如願續簽國王 三年合約總價3000萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗(右)將繼續帶領國王成長茁壯。 美聯社
布朗(右)將繼續帶領國王成長茁壯。 美聯社

根據消息，歷經過談判之後，沙加緬度國王已經和總教練布朗（Mike Brown）達成續約協議，雙方預計會簽下3年3000萬美元的合約，將會執教到2026-27年賽季。

布朗是在2022年和國王簽下4年合約，其中2025-26年賽季為雙方選擇權，他希望能在明年賽季之前達成續約。原先國王開出3年2100萬美元的價碼，但未能打動布朗，最終金額還是來到布朗希望的年薪1000萬美元左右。

具體合約情況是，布朗的年薪將會達到850萬美元，加上激勵獎金，最高年薪可以來到1000萬美元。

布朗執教第一年就帶領國王睽違18年重返季後賽，並榮獲年度最佳總教練，球隊首輪也和勇士糾纏到搶七才分出勝負，展現光明前景；然而今年賽季雖然在附加賽擊敗勇士，卻不敵鵜鶘遭到淘汰，無緣進入季後賽。

布朗兩季下來一共取得94勝70敗的成績，勝率57.3%。

NBA季後賽

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