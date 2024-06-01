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NBA／期待對決前東家 厄文：花了7年重返總冠軍賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
厄文與塞爾蒂克之間的恩怨情仇，也是今年總冠軍賽的焦點之一。 法新社
厄文與塞爾蒂克之間的恩怨情仇，也是今年總冠軍賽的焦點之一。 法新社

隨著獨行俠關門淘汰了灰狼，明星後衛厄文（Kyrie Irving）自2016年以來再次站上夢寐以求的總冠軍賽舞台。他表示：「我花了整整7年才重返總冠軍賽，我很期待。」

厄文當年與詹姆斯（LeBron James）率領騎士逆轉勇士奪得隊史首座總冠軍，成為首支在總冠軍賽1比3落後連勝3場奪冠的球隊。而他在搶七大戰的最後時刻投進關鍵三分球，更成為球隊逆轉勝的英雄。之後，厄文輾轉塞爾蒂克與籃網，直到今年才再度進入總冠軍賽。

「我花了整整7年才重返總冠軍賽，我不會把這視為理所當然。這是一段艱難的旅程。」這段話中透出厄文對於重返總冠軍賽的珍視與期待。

面對即將對陣的前東家波士頓塞爾蒂克，厄文表示：「我在波士頓有很多艱難的時刻，不過我很開心可以與前隊友們一同競爭，最好的球隊將贏得總冠軍。我現在處於一個更健康的狀態，可以專注於比賽。」

厄文在塞爾蒂克的首個賽季因膝傷提前報銷，球隊在東區決賽敗給了詹姆斯領軍的騎士。隔年季後賽，塞爾蒂克又在第二輪遭到公鹿淘汰，厄文表現欠佳，加上內部裂痕最終離開了波士頓。

2021年東區季後賽，厄文在客場對戰塞爾蒂克時故意踩踏球場中央的隊徽，引發波士頓球迷的不滿，甚至被丟擲水瓶。隔年首輪再次交手，波士頓球迷高舉「厄文是公敵」的標語，厄文也對觀眾比中指回嗆，但籃網最終慘遭橫掃。

對於在波士頓的時光，厄文坦誠那是一段不愉快的經歷。「我家裡有人去世，那段時間處理了很多預期以外的場外事務。如今，我已經以健康的方式放下那些事，並且繼續往前走。」

這是厄文生涯第3次出征總冠軍賽，也是首次在沒有詹姆斯的情況下進入最終舞台。「現在我30多歲了，能夠更加自信地站在自己的位置上，知道自己的領導能力和影響力。我周圍有很多好人，他們無私地支持我。我只是繼續努力，保持冷靜，專注於眼前重要的事情，並感謝我們一路走來的歷程。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也對厄文表達讚賞：「你看Kyrie經歷了什麼，他信任我們，我們也支持他，他做了正確的事。」隊友唐西奇（Luka Doncic）則表示：「他幫助我成長，讓我以不同的方式看待籃球。」

談到即將來臨的對決，厄文表示：「作為年輕球員時，我曾經理所當然地看待這些挑戰，但現在我已經能夠自信地面對一切，並知道我的領導能力能帶來什麼。我和我的隊友們一起經歷了這段漫長的旅程，現在我們在這裡，準備迎接總冠軍賽的挑戰。」

厄文轉戰西區後再次出征總冠軍賽。 路透社
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