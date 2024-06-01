NBA／分區第5種子挑戰聯盟64勝龍頭 獨行俠欲創造歷史

相較於聯盟64勝龍頭塞爾蒂克在季後賽的居高臨下帝王姿態，本季取得50勝32敗的獨行俠則是呈現截然不同的晉級之路。

首輪4比2挑下第4種子51勝快艇，第二輪6戰擊敗57勝西區龍頭雷霆，最後以4勝1敗扳倒第3種子56勝灰狼，隊史第3次闖進總冠軍賽。

根據統計，獨行俠成為2010年的洛杉磯湖人之後，首支接連擊敗3支50勝等級勁旅挺進總冠軍賽的球隊；巧合的是，湖人當時也是對上塞爾蒂克，歷經7場苦戰後完成2連霸大業。

獨行俠還是2020年的邁阿密熱火之後，又一支能以第5種子身分接連過關斬將拚進總冠軍賽的球隊，不過熱火當年是敗給了湖人；倘若獨行俠真能一舉奪冠，他們將成為季後賽改制16隊以來首支贏得總冠軍的第5種子。

此外，自1984年以來，僅有一支例行賽排名未進四強的球隊能夠下克上奪冠的球隊，那便是1994-95年尋求衛冕的休士頓火箭。

當時火箭戰績47勝35敗，僅拿到西區第6種子，結果在季後賽先後擊敗60勝爵士、59勝太陽、62勝馬刺，最終橫掃57勝的魔術，寫下不可思議的逆襲