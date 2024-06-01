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NBA／塞爾蒂克季後賽太輕鬆？勇士格林：我們當年也一路橫掃
塞爾蒂克在東區冠軍賽雖然4比0橫掃溜馬，但過程並不輕鬆，這也是2015年騎士橫掃老鷹之後，東區決賽又一次出現「剃光頭」的戲碼。加上前兩輪的比賽，塞爾蒂克最終只花了14場比賽就闖進總冠軍賽，成了2017年的勇士和騎士之後，打進決賽所用場次最少的球隊。
如此寫意的出線過程，不免也讓外界質疑綠衫軍闖關的含金量，但身為勇士8年4冠主要成員的格林（Draymond Green）卻不這麼認同所謂「東區競爭力弱」的說法，甚至還舉勇士為例。
「塞爾蒂克只輸兩場就打到總冠軍賽，每個人都說他們走的路不夠艱辛。但說實話，我從不認為東區有那麼好混。我們曾經一路橫掃對手進入總冠軍賽，但沒有人會說我們走得太輕鬆。所以不要再跟我說什麼，塞爾蒂克奪冠之路很少阻礙這類的說法。」格林說。
勇士在2017年迎來超級得分機器杜蘭特之後，直接變身「宇宙勇」，例行賽豪取67勝15敗，季後賽先後橫掃了拓荒者、爵士和馬刺，直到總冠軍賽第4戰才吞下敗仗，差點就創下全勝封王的紀錄。
「批評者總會說他們沒經歷過硬仗，」格林表示，「無論他們是否奪冠，都不會是因為沒打過硬仗這原因。在爭冠的過程中一定都會面臨到考驗。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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