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NBA／波爾辛吉斯回歸打總冠軍賽？綠衫軍主帥：沒有具體時間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯仍在積極恢復中。 美聯社
波爾辛吉斯仍在積極恢復中。 美聯社

波士頓中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）自從季後賽首輪第4戰對熱火受傷之後，便一路缺席至今，儘管球隊總共只花了14場就打進總冠軍賽，但面對擁有多位禁區悍將的獨行俠，波爾辛吉斯若能回歸，勢必對綠衫軍奪冠之路將更有助益。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）談到波爾辛吉斯右小腿拉傷恢復情況，表示還無法確定他的具體回歸時間。「我只知道他有一些進展。他非常努力。波爾辛吉斯有做了一些投籃訓練，他沒有參加任何球隊的團隊訓練，但他在一對一的訓練強度有在提升。總而言之，他恢復得愈來愈好了。」

波爾辛吉斯則是在自己的社群上發文，表明自己很快就會回到總冠軍賽。

來自拉脫維亞的波爾辛吉斯在2019年季中從紐約被交易到達拉斯，之後也完成續約，不過效力3個賽季，球隊兩度止步於首輪，和唐西奇（Luka Doncic）的搭檔並未產生巨大效應，2022年被送到巫師，再被交易到塞爾蒂克。

如今，生涯屢為傷病所困被迫輾轉多隊的波爾辛吉斯，將和前東家爭奪金盃，只能說命運的牽動著實巧妙。

NBA季後賽

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