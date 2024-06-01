NBA／詹姆斯執行球員選項與否 湖人願提供各種續約方案

39歲的詹姆斯（LeBron James）將在今年6月29日前決定是否要跳出合約，重新簽訂新的合約，隨著經紀人保羅（Rich Paul）的不小心「暴雷」兼改口，似乎也成了一個合情合理也必行的方案。

倘若詹姆斯決定執行球員選項，他下一季年薪將超過5100萬美元。如果他選擇跳出合約投入自由市場，顯然紫金軍團仍是他最有可能的歸屬，差別只是在於個人薪資結構的重整。

根據資深記者布哈（Jovan Buha）的報導，湖人準備為這位超級巨星送上他想要的各種類型合約方案。

按照先前報導，詹姆斯若未執行球員選項，湖人願意提供他一份3年1.62億美元的頂級合約，或者他和其他球隊簽下最高3年1.57億美元的合約。

若詹姆斯執行球員選項，那麼詹姆斯可以在今年8月19日獲得提前續約資格，屆時湖人可以給他最大的合約限度為2年1.12億美元。

成為史上首位4萬分球員的詹姆斯，整體狀態仍未見下滑，本季出賽71場，場均可貢獻25.7分8.3助攻7.3籃板1.3抄截，投籃命中率達54.0%，三分命中率更飆出生涯新高41.0%，賽季入選年度最佳第三隊，創造連續20年入選最佳陣容的史詩級紀錄。

儘管湖人在季後賽首輪5戰不敵金塊，但詹姆斯仍有場均27.8分8.8助攻6.8籃板2.4抄截1阻攻的高水準表現，投籃命中率達56.6％。

LeBron James vs Denver Nuggets



30 PTS

9 REB

11 AST

4 STL



He fought to the last drop of his blood. 👑 pic.twitter.com/BdkAWIhVoi — A Walking Highlight (@11AWH) 2024年4月30日