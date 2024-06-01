NBA／祖巴茲物美價廉高CP值 快艇將提前談續約

作為快艇的中流砥柱之一，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）的重要性不言可喻，進入合約最後一年的他也成了球隊提前續約的目標。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，快艇目前正在和祖巴茲商討提前續約一事；總管法蘭克（Lawrence Frank）也直言大家都喜愛祖巴茲，球隊很希望能順利留下他。

現年27歲的祖巴茲可說是聯盟各隊主力先發中最物美價廉的其中之一，本季繳出場均11.7分9.2籃板1.4助攻1.2阻攻，年薪僅1093萬美元，下季最後一年薪資也沒超過1200萬美元。

對快艇這幾位頻頻受傷的巨頭來說，祖巴茲這幾年的出勤狀況可說是非常穩定，顯然球隊不會讓他在明年夏天成為完全自由球員。

特別是考量今年季後賽首輪對獨行俠的系列賽表現，祖巴茲平均可以攻下16.2分9.3籃板，投籃命中率達6成，對獨行俠禁區造成的傷害更甚於後續雷霆和灰狼兩隊的長人，成了球隊淘汰之餘的一個亮點

才剛和總教練泰隆魯（Tyronn Lue）達成續約協議的快艇，今年夏天還要面臨喬治（Paul George）與哈登（James Harden）的續約問題，其中先前傳出球隊不想開給喬治高於雷納德（Kawhi Leonard）的價碼，也讓喬治出走與否成了熱門焦點。