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NBA／國王報價3年2100萬美元 主帥布朗仍未點頭續約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王總教練布朗。 路透社
國王總教練布朗。 路透社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，沙加緬度國王已經向總教練布朗（Mike Brown）開出一份續約報價，內容為3年2100萬美元，若加上激勵獎金，總價將可以達到2700萬美元。

不過到目前為止，布朗還沒有點頭答應。據悉，布朗希望能夠拿到一份平均年薪達1000萬美元的合約。

原本在勇士擔任助教的布朗是在2022年和國王簽下4年合約，其中在2025-26年賽季為雙方選擇權，原本是希望能在明年賽季之前達成提前續約協議，如今看起來還是有分歧。

布朗執教第一年就帶領國王睽違18年重返季後賽，榮獲年度最佳總教練，球隊首輪也和勇士糾纏到搶七才分出勝負，展現光明前景；然而今年賽季雖然在附加賽擊敗勇士，卻不敵鵜鶘遭到淘汰，無緣進入季後賽。

布朗兩季下來取得94勝70敗的成績，勝率57.3%。

有媒體也點出了目前現役教練中的高薪族群，分別有：

馬刺波波維奇（Gregg Popovich）5年8000萬美元

勇士柯爾（Steve Kerr）2年3500萬美元

熱火史波史特拉（Erik Spoelstra）8年1.2億美元

快艇泰隆魯（Tyronn Lue）5年7000萬美元

活塞威廉斯（Monty Williams）6年7850萬美元

太陽布丹霍澤（Mike Budenholzer）5年5000萬美元

公鹿瑞佛斯（Doc Rivers）4年4000萬美元

NBA季後賽

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