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NBA／傳湯普森續約談判陷僵局 勇士生涯恐將結束

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森與勇士之間的續約談判仍未有進展。 法新社
湯普森與勇士之間的續約談判仍未有進展。 法新社

全聯盟薪資最高卻無緣季後賽的勇士，承擔龐大豪華稅壓力，在今夏更面臨續約奪冠老臣湯普森（Klay Thompson）的難題。

根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，湯普森和勇士之間的續約談判似乎陷入僵局，雙方沒有取得明顯的進展；若照這樣的態勢下去，湯普森在勇士的生涯恐怕要畫上句點了。

按照先前的消息，湯普森拒絕了球團提出兩年4800萬美元的提前報價合約，還有兩年5000萬美元的報價。湯普森本季年薪達4322萬美元，他在暑假將恢復自由身。

受到過去重大傷勢和老化的影響，湯普森本季表現不盡人意，附加賽對國王的關鍵比賽更是10投0中，以往頂級3D球星丰采逐漸消逝。

如果湯普森最終要選擇離開效力15年的勇士，媒體也預測魔術、雷霆和76人會是他潛在的未來東家。

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