NBA／遭灰狼球迷嘲諷愛買犯 唐西奇飆分後回嗆：誰在哭啊！

獨行俠今天在西區冠軍賽G5靠著雙星合砍72分，以124：103痛宰灰狼，闖進總冠軍賽。《華盛頓郵報》記者高利佛（Ben Golliver）爆料，有灰狼球迷在場邊挑釁唐西奇（Luka Doncic），造成反效果。

高利佛指出，首節有灰狼球迷不斷揮手帕，比哭臉動作嘲笑唐西奇愛買犯規的行為，唐西奇看到球迷挑釁後露出笑容，隨後單節狂砍20分，壓過灰狼整隊的19分，他也開嗆該球迷，「現在是誰在哭啊，你這個混蛋。」

Luka Doncic is serving every heckler pic.twitter.com/aoTEZRIVSZ — Ben Golliver (@BenGolliver) 2024年5月31日

唐西奇全場狂轟36分10籃板5助攻，灰狼記者摩爾（Dane Moore）賽後發文提到，唐西奇對著他們大喊，「我要去NBA冠軍賽了寶貝，還有其他話。」

獨行俠睽違13年重返總冠軍賽，唐西奇奪下西區冠軍賽MVP，接下來要和塞爾蒂克爭奪本季總冠軍。