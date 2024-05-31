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NBA／灰狼G5不敵獨行俠被淘汰 愛德華連說4次：我們會再回來

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

灰狼今天在西區冠軍賽G5以103：124不敵獨行俠，慘遭淘汰。「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽後受訪時連說4次，「我們會再回來。」

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）首節就狂砍20分，建立16分領先優勢，對此愛德華表示，「唐西奇投進3顆大號三分球（Logo Shot），所以我們真的沒辦法，我們明年會再回來。」

灰狼本輪系列賽外線投射表現不佳，愛德華進攻表現也受影響，他說，「這真的很傷，對手可守裡面一點，讓我變得比較難打，他們防守策略奏效，但我們明年會再回來。」

季後賽開打前，有媒體認為灰狼陣容經驗較少，愛德華也表示，「球隊很多人都是第一次經歷這種大場面，這也是我的第一次。我們輸球當繳學費，恭喜獨行俠，我們會再回來。」

愛德華坦言原本期盼能回達拉斯打第6戰，但對手一上場就非常有競爭力，「必須向他們致敬，這趟旅程很有趣，我等不及明年再回來了。」

Anthony Edwards NBA季後賽 灰狼 獨行俠

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