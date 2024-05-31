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NBA／獻給癌逝母親！獨行俠菜鳥萊夫利連21球命中 超越「鳥人」紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
萊夫利(中)傷癒回歸就幫助獨行俠淘汰了灰狼。 美聯社
萊夫利(中)傷癒回歸就幫助獨行俠淘汰了灰狼。 美聯社

西區冠軍賽第4戰萊夫利（Dereck Lively II）因傷缺席，獨行俠無緣橫掃灰狼，但今天他決定回歸，結果就促成球隊狂勝21分，強勢重返總冠軍賽，這位菜鳥的重要性不言可喻。

替補登場的萊夫利今天3投全中攻下9分8籃板3助攻3阻攻，事實上他整個系列賽16次出手全都命中，寫下聯盟史上單一系列賽的最佳表現；倘若加上第二輪的成績，萊夫利連續21球命中也超越了「鳥人」安德森（Chris Andersen）。創下自1996-97年賽季開始統計逐球數據以來的最佳紀錄。

新秀年就能打進總冠軍賽，這對很多球員來說簡直太過夢幻，不過萊夫利顯然還渴望更多，他在賽後接受採訪時表示：「我們的工作還沒結束，還要再贏4場比賽。」

由於母親今年4月不敵癌症病逝，萊夫利希望能把每一場勝利都獻給他最愛的人，奪下西冠後他對著鏡頭呼喊著：「我愛你媽媽，繼續在天上見證吧！我會讓你感到驕傲的！」藉此勉勵自己繼續前進。

已經不只一次，萊夫利得到了球隊當家老大唐西奇（Luka Doncic）的讚賞，將他視為獨行俠能夠過關斬將的重要因子。在今天頒獎結束後還出現有趣的一幕，唐西奇拿著MVP獎盃走回休息室，作勢要把獎盃讓給萊夫利，結果讓後者受寵若驚迅速跑開，不敢造次。

NBA季後賽

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