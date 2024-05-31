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NBA／三大數據全隊第一！唐西奇率隊闖總冠軍賽 史上第6人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇連創紀錄更帶領獨行俠一路逆襲闖進總冠軍賽。 美聯社
唐西奇連創紀錄更帶領獨行俠一路逆襲闖進總冠軍賽。 美聯社

帶領獨行俠一路逆襲而上打進總冠軍賽的唐西奇（Luka Doncic），在得分、助攻、籃板3項數據皆領先全隊，根據統計，他成為史上第6位能以如此表現率隊闖進總冠軍的球星。

前面5位分別是2002年的基德（Jason Kidd）、2003年的鄧肯（Tim Duncan）、2012到15年的詹姆斯（LeBron James）、2023年的約柯奇（Nikola Jokic）、2024年的泰托姆（Jayson Tatum）。

這其中鄧肯、詹姆斯和約柯奇都奪得該年度的總冠軍，今年的泰托姆和唐西奇將有機會追上這3人，寫下屬於自己的偉業。

25歲的唐西奇本季奪下得分王，且包含季後賽在內已經累積55次至少30分5籃板5助攻的表現，創下史上單季最多紀錄，同時還有機會往上提升，第2名的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）只有49次。

此外，唐西奇在生涯前6個賽季在季後賽累積25次破30分，排名史上第7，貝勒（Elgin Baylor）以45次領先群雄，衛斯特（Jerry West）和喬丹（Michael Jordan）38次居後，後續為張伯倫（Wilt Chamberlain）33次、詹姆斯和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）各30次。值得一提的是，泰托姆累積24次緊追唐西奇，兩人將繼續爭奪排名。

在今天第5戰關門戰中，唐西奇和厄文各拿到36分，這讓他們成為1962年的貝勒和衛斯特之後首對有如此表現的搭檔。貝勒和衛斯特當年在第6戰各拿38分擊敗活塞，最終也是對決塞爾蒂克；兩軍力拚7場，湖人以3比4飲恨。

NBA季後賽

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