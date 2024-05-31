NBA／勇士助教團缺人！曾與前湖人主帥漢姆接觸

湖人連2年季後賽不敵金塊，總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）被炒魷魚。如今有消息指出，勇士有意網羅他加入柯爾（Steve Kerr）的助教團。

據《The Athletic》勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士助教團今夏可能有人會離開，因此球團打算補人並找上漢姆，雙方已接觸過。

史萊特認為漢姆加入勇士應該不會成真，但這顯示勇士希望增加一名大牌助教，最好是擔任過總教練或前球員，以填補空缺。

勇士是近年最成功的球隊，因此助教團人員流動頻繁，布朗（Mike Brown）成為國王總教練，馬拉雷拉（Jama Mahlalela）去暴龍，亞特金森（Kenny Atkinson）目前是其他球隊新任總教練熱門人選。米羅耶維奇（Dejan Milojevic）則是今年1月因心臟病發，不幸過世。