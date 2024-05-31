NBA／金塊葛登哥哥因車禍驟逝享年33歲 曾短暫效力76人
丹佛金塊今年壞事頻傳，不只主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）家人接二連三出事，A.葛登（Aaron Gordon）的親哥哥D.葛登（Drew Gordon）也傳出因車禍不幸身亡，享年33歲。
D.葛登美國時間周四在波特蘭一場車禍中喪命，他的經紀人和金塊球團都證實這項消息。
D.葛登大學效力過名校UCLA和新墨西哥州大學，2012年選秀大會落選，不過2014-15賽季曾短暫加盟76人隊，出賽9場，平均得到1.9分和2.0籃板。
隨後D.葛登成為籃球浪人，曾到塞爾維亞、土耳其、法國、立陶宛、波蘭、烏克蘭、及俄羅斯等地打球，2023年7月宣布退休。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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