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NBA／25歲唐西奇首度拚冠 基德：媒體會把他列入GOAT討論

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇首度率隊闖進總冠軍賽。 美聯社
唐西奇首度率隊闖進總冠軍賽。 美聯社

NBA西區總冠軍賽第5戰，今天獨行俠隊在唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）聯手開砲拿下72分領軍下，以21分差距淘汰灰狼隊，相隔12年重返總冠軍賽，而唐西奇也毫無爭議的拿下西區冠軍賽MVP，對於將領軍與塞爾蒂克隊爭冠，唐西奇也強調，防守將是他們能否與塞爾蒂克一拚的關鍵。

前一次打進總冠軍賽已經是2011年的獨行俠，今年在唐西奇與厄文攜手下再度打進冠軍賽，其中年僅25歲的唐西奇更獲選西區冠軍賽MVP，不過在今天獲獎後，唐西奇也將功勞歸給團隊，「這座獎座應該屬於全隊，而不僅僅是我而已，這很令人難以置信，我們進入總冠軍賽了。」

談到接下來將帶領獨行俠在冠軍賽碰上塞爾蒂克，同時也是厄文的前東家，唐西奇也強調防守在於總冠軍賽的重要性，「我認為防守會是關鍵，他們是NBA最好的球隊，他們戰績排名全聯盟第一，且還有非常厲害的進攻武器，所以我認為防守將會決定這個系列賽的勝負。」

唐西奇在生涯前6個賽季已經囊括5次全明星、5次年度第一隊以及年度新人王，現在又加上西區冠軍賽MVP榮耀，讓獨行俠總教練基德（Jason Kidd）直言，唐西奇將加入史上最佳球員的討論，「我相信他已經是史上最佳球員之一，但這將取決於媒體的報導，他們將會把他與那些偉大的球員一起納入GOAT的討論。」

NBA季後賽

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2018年加盟獨行俠的唐西奇（Luka Doncic），歷經6年的奮戰，終於在今天突破西區列強圍剿，生涯首度挺進總冠軍賽。這也是獨行俠自2011年奪冠以來再次回到決賽舞台，隊史第3次挑戰金盃。

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