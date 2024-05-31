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NBA／唐西奇、厄文狂轟72分 獨行俠相隔12年重返冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠自2011年後重返總冠軍賽。圖取自NBA官網。
獨行俠自2011年後重返總冠軍賽。圖取自NBA官網。

在前場比賽未能於主場橫掃灰狼隊後，獨行俠隊今天在西區冠軍賽第5戰於唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）聯手開砲轟下72分領軍下，從首節就大幅領先灰狼，最終也以124：103擊敗灰狼，相隔12年再度挺進到冠軍賽，將與塞爾蒂克隊爭奪冠軍金盃。

灰狼前一場比賽在獨行俠主場以9分差距勝出，成功延長戰線，將系列賽帶回到主場，不過今天獨行俠在第五戰從首節就火力全開，尤其是唐西奇第一節就以11投8中，其中包括命中4顆三分球，拿下20分、2籃板，這也是唐西奇生涯第二次單節拿下20分以上，幫助獨行俠取得35分領先。

第二節獨行俠則是由厄文接續火力，他在第二節5次出手全數命中，單節同樣有15分進帳，上半場打完唐西奇拿下25分、厄文則是攻下19分，反觀灰狼雖然也有愛德華和唐斯分別攻下12分，但團隊上半場僅有5人有得分紀錄，讓獨行俠取得69：40的大幅領先。

下半場獨行俠持續擴大領先差距，一度領先達到36分，儘管灰狼在第四節初靠著愛德華與唐斯聯手追到20分以內的差距，但厄文持續向灰狼的反撲潑冷水，再度將領先差距擴大，最終獨行俠也以21分差距勝出，西區冠軍賽以4：1勝出，也是繼2011年奪冠後再度挺進到冠軍賽，將與厄文的前東家塞爾蒂克爭冠。

獨行俠今天以唐西奇和厄文皆攻下36分表現最佳，兩人在本場比賽合計砍進10顆三分球拿下72分，最終西區冠軍賽MVP也頒給唐西奇，至於灰狼唐斯與愛德華則同樣拿下28分，但也是灰狼唯二得分上雙的球員。

NBA季後賽

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