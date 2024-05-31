NBA／獨行俠雙星上半場合砍44分 領先灰狼29分

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）今年3月與太陽簽約，睽違2年重返NBA，感動不少球迷。不過他近日在社群媒體上自曝，被人拿著一把AK47步槍瞄準，要不是自己的身分被認出，可能就會死去。

2024-05-30 10:48