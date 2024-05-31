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NBA／獨行俠雙星上半場合砍44分 領先灰狼29分

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 法新社
唐西奇。 法新社

灰狼西區冠軍賽G4擊敗獨行俠，避免被橫掃。不過今天G5回到主場，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）上半場就狂砍25分，厄文（Kyrie Irving）也有19分，其中15分出現在第二節，灰狼以69：40落後結束上半場。

首節前半段雙方戰成平手，但灰狼突然熄火，將近5分鐘沒得分，被獨行俠打出13：0攻勢。唐西奇本節11投8中，包含4記三分球，狂砍20分，幫助獨行俠取得16分領先。

第二節開局獨行俠靠著厄文跳投，加上助攻克萊柏（Maxi Kleber）三分球，分差拉開到21分。儘管唐斯（Karl-Anthony Towns）一度連得8分，不過獨行俠末節尾聲又打出15：2攻勢，帶著29分領先結束上半場。

Kyrie Irving Luka Doncic NBA季後賽 灰狼 獨行俠

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